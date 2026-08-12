जहां हवन कुंड से प्रकट हुई थीं द्रौपदी और रुकी थी माता सीता की डोली, जानिए शिवहर के उस अद्भुत शिवालय की कहानी

सुनील कुमार गिरि, शिवहर। शिवहर सीतामढ़ी हाईवे के ठोक किनारे हुव्याघाट के पास देकुली धाम स्थित यावा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर लोक आस्था का केंद्र है। यह मंदिर न केवल शिवहर बल्कि विहार, बंगाल, झारखंड और नेपाल के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है।

यहां प्रत्येक रविवार को जलाभिषेक की परंपरा है। यहां जलाभिषेक करने मात्र से हर मन्नत पूरी होती है। महाशिवरात्रि, विवाह पंचमी, वसंतपंचमी, नागपंचमी, नवरात्रि, जानकी नवमी व रामनवमी में भव्य मेला लगता है। इसके अलावा यहां सावन माह में यहां आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। लाखों लोग यहां जलाभिषेक करते है। है। सालोभर शादी, विवाह, उपनयन व मुंडन आदि संस्कार होते रहते हैं। एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है मंदिर बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर अति प्राचीन है। इस मंदिर का निर्माण द्वापर काल में किया गया था। एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए इस मंदिर में शिल्पकाला और वास्तुकला का अनूठा नमूना मिलता है।

कहा जाता है है कि देकुली धाम में ही हवन कुंड से द्रौपदी उत्पन्न हुई थी। इस मंदिर को लेकर कई किवदंतियां प्रचलित हैं। इस कारण भक्तों की गहरी आस्था इस मंदिर के प्रति है। इस मंदिर को द्रुपदकालीन भी बताया जाता है। कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान लाक्षागृह में फंसे पांचों पांडव सुरंग के रास्ते यहीं बाहर निकले थे। विशाल टोले पर स्थित इस शिवालय को राजा द्रुपद का किला भी बताते हैं।