शिवहर में AI कैमरे करेंगे यातायात नियमों की निगरानी, सीधे मोबाइल पर आएगा ई-चालान

जागरण संवाददाता, शिवहर। Sheohar Automatic Traffic Challan: जिले की सड़कों पर अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस आपको रोकेगी या टोकेगी नहीं, बल्कि स्वचालित सिस्टम सीधे चालान काटेगा।

यातायात नियमों की अनदेखी करते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और कैमरों की मदद से वाहन स्वामी के मोबाइल पर चालान का मैसेज भेज दिया जाएगा।

शिवहर यातायात पुलिस को अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक आटोमेटिक गश्ती वाहन मिल गया है, जिसके माध्यम से यह पूरी व्यवस्था संचालित होगी।

एआई और कैमरों से लैस गश्ती वाहन

शहर के जीरोमाइल चौक से एसडीपीओ अनुशील कुमार, ट्रैफिक डीएसपी भाई भरत कुमार और नगर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने संयुक्त रूप से इस सेवा की शुरुआत की।

इस विशेष वाहन में लगे एआई और सीसी कैमरे दूर से ही वाहनों की नंबर प्लेट, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट, बिना हेलमेट और गलत दिशा में ड्राइविंग की तस्वीरें कैद कर लेंगे। तस्वीर दर्ज होते ही केंद्रीय डेटाबेस से पहचान कर तुरंत ई-चालान जेनरेट हो जाएगा।