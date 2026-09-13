साइकिल से फैक्ट्री मालिक तक का सफर: शिवहर की लखपति जीविका दीदी इंदू देवी की प्रेरणादायक कहानी

संवाद सहयोगी, डुमरी कटसरी/शिवहर। Lakhpati Jivika Didi Sheohar: यदि मन में कुछ करने का पक्का संकल्प हो, तो संसाधनों की कमी बहुत दिनों तक राह नहीं रोक सकती।

शिवहर जिले की 'लखपति जीविका दीदी' इंदू देवी ने अपनी कड़ी मेहनत और जीविका योजना के सहयोग से इस बात को सच साबित कर दिखाया है।

साइकिल से सफलता का सफर

वर्ष 2022 से पहले इंदू देवी के पति लक्ष्मी साह साधारण तरीके से साइकिल पर घूम-घूमकर आइसक्रीम बेचा करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद सामान्य थी, लेकिन जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब इंदू देवी ने स्वयं सहायता समूह का हाथ थामा।

फैक्ट्री की मालकिन बनीं जीविका दीदी वर्ष 2015 में इंदू देवी 'सरस्वती जीविका स्वयं सहायता समूह' से जुड़ीं। इसके बाद समूह से ऋण लेकर वर्ष 2022 में उन्होंने 'सुहानी आइसक्रीम' नाम से अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू कर दी। आज वे न सिर्फ फैक्ट्री चला रही हैं, बल्कि प्रतिदिन करीब ढाई हजार रुपये की कमाई भी कर रही हैं।