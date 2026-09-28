शिवहर में बदमाशों ने शातिर गोलू को मारी गोली, संगीन मामलों की है लंबी लिस्ट

संवाद सहयोगी, शिवहर। शिवहर में सोमवार की देर रात बदमाशों ने गोली मारकर नगर थाना क्षेत्र के शाहपुर वार्ड सात निवासी शातिर रुपेश कुमार उर्फ गोलू उपाध्याय (23) को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

जिसे इलाज के लिए सीतामढ़ी के रिंग बांध स्थित नंदीपत मेमोरियल हास्पीटल में भर्ती कराया गया है। जहां चिकित्सक डा. वरुण कुमार द्वारा आपरेशन किया गया है।

घटना कब व कहां हुई, अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। रात नौ बजे के बाद शहर के बवाली चौक के आसपास की घटना की चर्चा हैं। शिवहर नगर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि घटना की जानकारी ली जा रही हैं।