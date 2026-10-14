बिहार के शिवहर में आज भी जिंदा है सदियों पुरानी परंपरा, यहां झिझिया करती हैं युवतियां

जागरण संवाददाता, शिवहर। आधुनिकता के दौर में कई परंपराएं लुप्त हो रही हैं, लेकिन शिवहर में झिझिया आज भी जीवंत है। नवरात्र के दस दिनों तक गांवों में युवतियां और महिलाएं इस लोकनृत्य के जरिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाती हैं।

गांव की गलियों, देवी स्थानों, नदी तटों और पूजा समितियों के पंडालों में झिझिया के अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं। झिझिया को लोकपर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें मिट्टी के घड़े में छेद कर जलता दीप रखा जाता है।

युवतियां इस घड़े को सिर पर रखकर लोकगीत गाती और नृत्य करती हैं। गीतों में समाज की खुशहाली और डायन जैसी कुरीतियों के खात्मे की कामना की जाती है। महिलाएं, युवतियां और किशोरियां स्वजनों की लंबी उम्र के लिए भी गीत गाती हैं। झिझिया के दौरान भूत-प्रेत और डायन के बुरे प्रभाव से बचाव की कामना की जाती है।



वयोवृद्ध पूर्व जिला पार्षद अजब लाल चौधरी के अनुसार, झिझिया लोकनृत्य, परंपरा, आस्था और कला-संस्कृति का संगम है। पहले महिलाएं बागमती नदी के तट पर झिझिया खेलती थीं, लेकिन धीरे-धीरे वहां यह परंपरा समाप्त हो गई। अब नवरात्र के दौरान गांवों में इसका आयोजन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी झिझिया की प्रस्तुति देखने को मिलती है।