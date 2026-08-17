शिवहर के विद्यार्थियों ने रचा इतिहास, पॉलिटेक्निक परीक्षा में नंदिनी सेकेंड और कुणाल थर्ड स्टेट टॉपर

संवाद सहयोगी, शिवहर। Sheohar Polytechnic College: हरि किशोर सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, शिवहर के विद्यार्थियों ने सीमित संसाधनों और अभावों के बीच राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है।

कॉलेज की छात्रा नंदिनी जायसवाल ने सभी डिप्लोमा स्ट्रीम में पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग संकाय के छात्र कुणाल किशोर ने राज्य स्तर पर तीसरा स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है।

मेधावियों को प्रोत्साहन राशि नंदिनी जायसवाल ने कुल 2000 अंकों में 1871 अंक (93.55 प्रतिशत) प्राप्त कर दूसरा सर्वोच्च स्थान हासिल किया। कुणाल किशोर ने सिविल इंजीनियरिंग में 1500 में 1354 अंक (90.26 प्रतिशत) लाकर तीसरा रैंक अपने नाम किया।

दोनों मेधावियों की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर पूर्व सांसद स्व. हरि किशोर सिंह के परिजनों की ओर से वरिष्ठ जदयू नेता दिग्विजय सिंह ने नंदिनी को 50 हजार और कुणाल को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया।