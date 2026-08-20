ससुर ने बहू से किया दुष्कर्म, शिवहर पुलिस ने आरोपित को दबोचा, मेडिकल जांच में पुष्टि

संवाद सहयोगी, शिवहर। Sheohar Crime News Today: बिहार के शिवहर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां ससुर ने अपनी ही बहू के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

पीड़िता की लिखित शिकायत और मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

बुधवार की शाम एसडीपीओ अनुशील कुमार ने प्रेसवार्ता आयोजित कर इस पूरे मामले का खुलासा किया।

एसआईटी का गठन

एसडीपीओ ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज होते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।

इसके साथ ही साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) और जिला आसूचना इकाई (डीआईयू) की टीमों को भी भेजा गया। दोनों टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य संकलित किए।