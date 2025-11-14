शिवहर की जनता ने आजादी के बाद रचा इतिहास, डॉ. श्वेता गुप्ता बनी पहली महिला विधायक

नीरज, शिवहर। बिहार विधानसभा चुनाव में शिवहर की जनता ने इतिहास रच दिया है। जनता ने तमाम राजनीतिक समीकरणों को खारिज करते हुए एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी डॉ. श्वेता गुप्ता को जीत का माला पहना दिया है।

इसके साथ ही आजादी के 78 साल बाद शिवहर को पहली महिला विधायक मिल गई है। पेशे से चिकित्सक 44 वर्षीया डॉ. श्वेता शिवहर सीट से विधायक बनने वाली पहली महिला बन गई है।

जदयू प्रत्याशी डॉ. श्वेता गुप्ता ने 97 हजार 269 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के नवनीत कुमार को 31,398 मतों से हराया। राजद के नवनीत कुमार को 65 हजार 871 मत मिले। तीसरे स्थान पर बसपा के मो. शर्फुद्दीन को 16 हजार 469 मत और चौथे स्थान पर जनसुराज प्रत्याशी नीरज सिंह को 13 हजार 952 मत मिले।