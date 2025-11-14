Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवहर की जनता ने आजादी के बाद रचा इतिहास, डॉ. श्वेता गुप्ता बनी पहली महिला विधायक

    By Neeraj KumarEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:18 PM (IST)

    शिवहर में आजादी के 78 साल बाद इतिहास रचा गया, जब डॉ. श्वेता पहली महिला विधायक चुनी गईं। यह जीत महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है और क्षेत्र में विकास की उम्मीद जगाती है। लोगों को उम्मीद है कि डॉ. श्वेता क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देंगी और युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    डॉ. श्वेता गुप्ता बनी शिवहर की पहली महिला विधायक

    नीरज, शिवहर। बिहार विधानसभा चुनाव में शिवहर की जनता ने इतिहास रच दिया है। जनता ने तमाम राजनीतिक समीकरणों को खारिज करते हुए एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी डॉ. श्वेता गुप्ता को जीत का माला पहना दिया है।

    इसके साथ ही आजादी के 78 साल बाद शिवहर को पहली महिला विधायक मिल गई है। पेशे से चिकित्सक 44 वर्षीया डॉ. श्वेता शिवहर सीट से विधायक बनने वाली पहली महिला बन गई है।

    जदयू प्रत्याशी डॉ. श्वेता गुप्ता ने 97 हजार 269 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के नवनीत कुमार को 31,398 मतों से हराया। राजद के नवनीत कुमार को 65 हजार 871 मत मिले। तीसरे स्थान पर बसपा के मो. शर्फुद्दीन को 16 हजार 469 मत और चौथे स्थान पर जनसुराज प्रत्याशी नीरज सिंह को 13 हजार 952 मत मिले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. श्वेता गुप्ता की जीत में सीएम नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सहित नारी सशक्तिकरण की योजनाएं, 125 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन राशि में वृद्धि, महिलाओं को सरकारी नौकरी, पीएम मोदी के किसान सम्मान योजना व गरीब कल्याण सहित अन्य योजनाएं प्रभावी रही।

    दूसरी ओर महिलाओं ने तमाम राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त करते हुए एनडीए के पक्ष में मतदान किया। सीएम की नारी सशक्तिकरण के साथ जदयू द्वारा महिला प्रत्याशी बनाए जाने का महिलाओं में जबरदस्त प्रभाव दिखा।

    प्रचार के दौरान डॉ. श्वेता गुप्ता  लोगों को मुफ्त चिकित्सकीय सलाह देती नजर आई। इसका भी असर दिखा। महिलाओं का साढ़े 12.48 प्रतिशत अतिरिक्त मतदान जीत का आधार बना।

    यह भी पढ़ें- 'TMC का हाल भी आरजेडी और कांग्रेस जैसा होगा', बिहार में NDA की जीत पर बोले पूर्व मंत्री सुभाष सरकार

    यह भी पढ़ें- Bihar Vidhan sabha Chunav Result : दरभंगा, समस्तीपुर, पं. चंपारण, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया के अधिकतर सीटों पर एनडीए का जादू