100 फीट ऊंचा सारण के तरैया का श्रीराम जानकी ठाकुरबाड़ी शिव मंदिर; आस्था, इतिहास और भव्यता का संगम

संवाद सहयोगी, तरैया। तरैया बाजार स्थित श्रीराम जानकी ठाकुरबाड़ी शिव मंदिर न केवल क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास का केंद्र भी है।

लगभग 100 फीट ऊंचा यह भव्य मंदिर अपनी आकर्षक वास्तुकला और धार्मिक महत्व के कारण दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहली और दूसरी मंजिल पर संगमरमर के पत्थरों की आकर्षक नक्काशी मंदिर की भव्यता को और बढ़ा रही है।

मंदिर को आधुनिक और भव्य स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मंदिर के निचले तल से लेकर ऊपरी मंजिल तक विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद मंदिर का दिव्य और दर्शनीय स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा।

श्रीराम जानकी ठाकुरबाड़ी शिव मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। वर्षों से यह मंदिर क्षेत्र के लोगों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है।

कई देवी-देवताओं की भव्य प्रतिमा

मंदिर परिसर में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण की अष्टधातु की प्रतिमाओं के साथ शिवलिंग, हनुमान जी, शनिदेव एवं अन्य देवी-देवताओं की वर्षों पुरानी प्रतिमाएं स्थापित हैं।

इन प्रतिमाओं के दर्शन के लिए आसपास के गांवों के अलावा बिहार के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां श्रद्धालु पूजा-अर्चना के साथ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं।

श्रावण मास में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। विशेषकर प्रत्येक सोमवारी को मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है।

महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहती हैं। भक्त घंटों इंतजार कर विधि-विधान से जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना करते हैं।

मंदिर के बारे में क्या कहते हैं लोग