ताजपुर पुल बंद, सारण प्रशासन के आश्वासन के बावजूद तीन महीने में नहीं बना वैकल्पिक मार्ग

संवाद सहयोगी, दाउदपुर/मांझी (सारण)। मांझी-दरौली मुख्य मार्ग पर ताजपुर स्थित दहा नदी के सड़क पुल को असुरक्षित घोषित कर करीब तीन महीने पहले बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद अब तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बाइक छोड़ अन्य बड़े वाहनों का परिचालन बंद पुल पर बाइक को छोड़कर अन्य बड़े वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद है। करीब तीन माह पूर्व जिला प्रशासन की टीम ने पुल का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान पुल की स्थिति खतरनाक पाए जाने पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था।

आश्वासन के बाद भी नहीं बदली स्थिति उस समय प्रशासन ने जल्द जांच पूरी कर वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया था। लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से स्थानीय लोगों और राहगीरों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।

मजबूरी में जर्जर पुराने पुल से गुजर रहे वाहन वैकल्पिक रास्ता नहीं मिलने के कारण टोटो और ऑटो चालक मजबूरी में पुराने जर्जर पुल से होकर गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोग आवागमन करते हैं। ऐसे में किसी भी समय स्थिति गंभीर हो सकती है।

बच्चों, मरीजों और आपात सेवाओं को परेशानी पुल बंद होने से स्कूली बच्चों, मरीजों और आम यात्रियों को विशेष परेशानी हो रही है। एंबुलेंस, पुलिस वाहनों और स्कूली बसों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है।