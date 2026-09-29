सोनपुर में बनेगा बिहार का बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीन रनवे और 6500 करोड़ के निवेश से बदलेगी तस्वीर

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। सोनपुर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सारण सांसद राजीव प्रताप रुडी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर सिंह और नागरिक उड्डयन विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

RITES की तकनीकी-आर्थिक रिपोर्ट को मिली मंजूरी बैठक के बाद सांसद रुडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम राइट्स लिमिटेड ने एयरपोर्ट की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे बैठक में मंजूरी मिली। योजना के अनुसार एयरपोर्ट पर 3800 मीटर लंबी तीन रनवे बनाई जाएंगी। दोनों दिशाओं से आधुनिक कैट मार्गदर्शन प्रणाली की सुविधा रहेगी। बड़े विमानों की लैंडिंग के लिए होगी सुविधा यहां बोइंग 777, ए-320 और ए-380 जैसे बड़े विमानों के उतरने, टैक्सी और पार्किंग की व्यवस्था विकसित की जाएगी। पहले चरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल से करीब 6500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।