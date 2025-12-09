छपरा में बदमाश बेखौफ, बैंक से लौट रहे होटल संचालक से 14 लाख रुपये की लूट

संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। सोनपुर में मंगलवार की शाम घटित लाखों की लूट की वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। रजिस्ट्री बाजार के होटल संचालक सुबोध कुमार सिंह से बदमाशों ने 14 लाख रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गए।

घटना व्यस्ततम गांधी चौक के पास उस समय हुई, जब सुबोध कुमार भारतीय स्टेट बैंक, गाय बाजार शाखा से राशि निकालकर घर लौट रहे थे।

जैसे ही वे चौक के निकट पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे पल्सर सवार दो अपराधियों ने उन पर धावा बोल दिया। बदमाश तेजी से उनके बाइक में टंगे पैसों के झोले को झपटकर भाग निकले, जिससे पीड़ित को विरोध करने या संभलने का अवसर तक नहीं मिला।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अपराधियों की गतिविधि से साफ झलक रहा था कि वारदात पूरी योजना के तहत अंजाम दी गई। आशंका है कि आरोपी बैंक से ही उनका पीछा करते हुए सही अवसर की तलाश में थे। घटना के तुरंत बाद बदमाश मुख्य मार्ग की ओर तेज रफ्तार से निकल गए, जबकि आसपास मौजूद लोग देखते रह गए।

लूट के बाद पीड़ित सुबोध कुमार सिंह ने हरिहरनाथ थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।