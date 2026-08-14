श्रावणी मेला में छपरा से श्रद्धालुओं की राह होगी आसान, गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन; देवघर-बासुकीनाथ जाने में सुविधा

जागरण संवाददाता, नया गांव(सारण)। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पांच जोड़ी अतिरिक्त श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। इनमें बासुकीनाथ से गोरखपुर जाने वाली श्रावणी मेला स्पेशल का ठहराव छपरा जंक्शन पर भी होगा।

18 और 25 अगस्त को बासुकीनाथ से खुलेगी ट्रेन रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 03565 बासुकीनाथ-गोरखपुर श्रावणी मेला स्पेशल 18 और 25 अगस्त को बासुकीनाथ से चलेगी। देवघर, जसीडीह, झाझा, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना और पाटलिपुत्र होते हुए रात 11:25 बजे छपरा पहुंचेगी। इसके बाद विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 3:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 19 और 26 अगस्त को चलेगी स्पेशल गाड़ी संख्या 03566 गोरखपुर-जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल 19 और 26 अगस्त को गोरखपुर से चलेगी। ट्रेन सुबह 9:35 बजे छपरा पहुंचेगी और पाटलिपुत्र, पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, मोकामा व किउल होते हुए शाम 6:45 बजे जसीडीह पहुंचेगी। छपरा से श्रद्धालुओं को मिलेगा अतिरिक्त रेल विकल्प इस ट्रेन के परिचालन से छपरा और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को गोरखपुर के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम क्षेत्र से जुड़ने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। इससे श्रावणी मेले के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को संभालने में भी रेलवे को मदद मिलेगी।