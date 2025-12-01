सारण के मशरक में स्कूली बच्चों से लदी वैन पलटी, ड्राइवर और एक छात्र घायल

संवाद सूत्र, मशरक (सारण)। मशरक थाना क्षेत्र के यदु मोड़ के समीप सोमवार को स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक छात्र और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार वैन में कुल 14 बच्चे सवार थे, जो गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र के पथरा गांव से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पब्लिक स्कूल के तहत राजगीर भ्रमण के लिए गये थे। लौटने के दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार वाहन से बचने की कोशिश में वैन पलट गई।

घायल चालक की पहचान पथरा गांव निवासी अरमान अली, पिता हबीबुसा, और घायल छात्र अजय कुमार (13), पिता राजेंद्र साह, के रूप में हुई है। दोनों को स्थानीय लोगों की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मशरक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वैन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

बच्चों में हादसे को लेकर दहशत का माहौल रहा, हालांकि अन्य छात्र सुरक्षित बताए गए हैं। इधर, थाना क्षेत्र के शास्त्री टोला गांव में एक अनियंत्रित बाइक सवार ने एक वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए।