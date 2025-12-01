Language
    सारण के मशरक में स्कूली बच्चों से लदी वैन पलटी, ड्राइवर और एक छात्र घायल

    By Prakash Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    सारण के मशरक में स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटने से एक छात्र और चालक घायल हो गए। वैन में 14 बच्चे सवार थे, जो राजगीर से लौट रहे थे। तेज रफ्तार वाहन से बचने के प्रयास में वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

    स्कूल वैन पलटी। (जागरण)

    संवाद सूत्र, मशरक (सारण)। मशरक थाना क्षेत्र के यदु मोड़ के समीप सोमवार को स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक छात्र और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।

    जानकारी के अनुसार वैन में कुल 14 बच्चे सवार थे, जो गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र के पथरा गांव से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पब्लिक स्कूल के तहत राजगीर भ्रमण के लिए गये थे। लौटने के दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार वाहन से बचने की कोशिश में वैन पलट गई।

    घायल चालक की पहचान पथरा गांव निवासी अरमान अली, पिता हबीबुसा, और घायल छात्र अजय कुमार (13), पिता राजेंद्र साह, के रूप में हुई है।

    दोनों को स्थानीय लोगों की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मशरक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वैन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

    बच्चों में हादसे को लेकर दहशत का माहौल रहा, हालांकि अन्य छात्र सुरक्षित बताए गए हैं। इधर, थाना क्षेत्र के शास्त्री टोला गांव में एक अनियंत्रित बाइक सवार ने एक वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए।

    स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल सीएचसी मशरक में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।