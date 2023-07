Saran Crime: सोते रहे सरपंच, घर के बरामदे में खड़ी दो बाइक ले भागे चोर, पानापुर थाना क्षेत्र की घटना

बताया जा रहा है शनिवार की रात सरपंच जगदीश राय अपने स्वजन के साथ बरामदे में ही सोये हुए थे। वहीं बगल में उनकी और उनके भाई की बाइक खड़ी थी। बारिश के कारण बरामदे में सो रहे सरपंच और उनके स्वजन रात करीब एक बजे सोने के लिए कमरे में चले गए। इसी दौरान चोरों ने दोनों बाइक चुरा लीं।

सोते रहे सरपंच दलान में खड़ी दो बाइक ले उड़े चोर

संवाद सूत्र, पानापुर। बिहार के सारण जिले में पानापुर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा है। आए दिन किसी न किसी गांव से बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। गत सप्ताह हुई बाइक चोरी की आधा दर्जन वारदातों का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। इस बीच एक बार फिर दो बाइक की चोरी कर चोरों ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार, शनिवार की रात चोरों ने रसौली ग्राम कचहरी के सरपंच व रसौली गांव निवासी जगदीश राय एवं उनके भाई विनोद कुमार के घर के बरामदे में खड़ी बाइक चोरी कर ली। बताया जा रहा है शनिवार की रात सरपंच जगदीश राय अपने स्वजन के साथ बरामदे में ही सोये हुए थे। वहीं, बगल में उनकी और उनके भाई की बाइक खड़ी थी। बारिश के कारण बरामदे में सो रहे सरपंच और उनके स्वजन रात करीब एक बजे सोने के लिए कमरे में चले गए। इसी दौरान चोरों ने दोनों बाइक चुरा लीं। बाइक चोरी की लगातार हो रही घटनाओं से आम लोगों में दहशत है। वहीं, चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।

Edited By: Yogesh Sahu