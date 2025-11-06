Language
    Saran vidhan sabha chunav 2025 voting: सारण में मतदान की रफ्तार धीमी, शुरुआती घंटों में अधिकतम 14.25% मतदान दर्ज

    By RAJEEV RANJANEdited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:39 AM (IST)

    सारण जिले में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान की शुरुआत धीमी रही। सुबह 9 बजे तक, जिले के किसी भी क्षेत्र में 15% से अधिक मतदान नहीं हुआ। मांझी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 14.25% मतदान दर्ज किया गया, जबकि छपरा में सबसे कम 11.20% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये शुरुआती आंकड़े हैं।

    जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सारण जिले के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों से सुबह 9 बजे तक प्राप्त मतदान प्रतिशत की पहली आधिकारिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिले में कुल मिलाकर मतदान की शुरुआत सुस्त रही और सभी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत से कम वोट ही पड़े हैं ।

    जारी आंकड़ों के अनुसार, मांझी विधानसभा क्षेत्र (114-मांझी) में अब तक सर्वाधिक 14.25% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि छपरा (118-छपरा) में सबसे कम 11.20% मतदान होने की सूचना है । अन्य सभी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत लगभग इसी के आसपास रहा।

    सुबह 9 बजे तक मिले जिले के प्रमुख मतदान आंकड़े

    • एकमा — 13.08%
    • मांझी — 14.25%
    • बनियापुर — 14.10%
    • तरैया — 13.83%
    • मढ़ौरा — 14.01%
    • छपरा — 11.20%
    • गरखा — 13.08%
    • अमनौर — 13.51%
    • परसा — 13.96%
    • सोनेपुर — 12.28%


    निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रारंभिक और अनुमानित आंकड़े हैं क्योंकि कई मतदान केंद्रों से जानकारी आने में समय लगता है। अंतिम मतदान प्रतिशत प्रत्येक मतदान केंद्र के फ़ॉर्म 17C में उपलब्ध होगा और सभी प्रत्याशियों के एजेंटों को प्रदान किया जाएगा।