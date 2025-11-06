Saran vidhan sabha chunav 2025 voting: सारण में मतदान की रफ्तार धीमी, शुरुआती घंटों में अधिकतम 14.25% मतदान दर्ज

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सारण जिले के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों से सुबह 9 बजे तक प्राप्त मतदान प्रतिशत की पहली आधिकारिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिले में कुल मिलाकर मतदान की शुरुआत सुस्त रही और सभी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत से कम वोट ही पड़े हैं ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जारी आंकड़ों के अनुसार, मांझी विधानसभा क्षेत्र (114-मांझी) में अब तक सर्वाधिक 14.25% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि छपरा (118-छपरा) में सबसे कम 11.20% मतदान होने की सूचना है । अन्य सभी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत लगभग इसी के आसपास रहा।