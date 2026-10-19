सारण में रफ्तार का कहर: बालू लदे ट्रक ने ऑटो को रौंदा, विंध्याचल जा रहे 2 लोगों की मौत; 4 घायल

संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। छपरा-मशरक मुख्य पथ एसएच-90 पर गौरा के औदालपट्टी माता स्थान के समीप रविवार दोपहर बालू लदे ट्रक की ठोकर से ऑटो सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। करीब डेढ़ बजे हुए इस हादसे से घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई।

गौरा में ट्रक की ठोकर से दो की मौत के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को नगरा अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छपरा रेफर कर दिया गया। विंध्याचल दर्शन को निकले थे यात्री: मृतकों की पहचान मशरक प्रखंड के गंगोई निवासी नर्सिंग पंडित के पुत्र प्रमोद पंडित और नीरज के रूप में हुई है। घायलों में गलिमापुर निवासी विनोद कुमार, मशरक बाजार निवासी शत्रुघ्न शर्मा तथा गंगोई निवासी रमेश और सिपाही कुमार शामिल हैं।