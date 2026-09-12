बिहार में शिक्षकों की छुट्टी के लिए नया नियम लागू, अब ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा मान्य

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण के सरकारी विद्यालयों में अब शिक्षकों की ऑफलाइन छुट्टी स्वीकृत नहीं होगी। अवकाश लेना है तो ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा।

आवेदन से लेकर अवकाश की स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन ही होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों को इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से यह व्यवस्था 15 अगस्त से लागू की जा चुकी है।

ऑफलाइन आवेदन पर पूरी तरह रोक जिला शिक्षा पदाधिकारी(डीईओ)की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं शिक्षक अब किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं देंगे।

ऑफलाइन प्राप्त अवकाश आवेदन को स्वीकार या स्वीकृत नहीं किया जाएगा। शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। हर तरह की छुट्टी ऑनलाइन नई व्यवस्था के तहत अर्जितावकाश, मातृत्व अवकाश, चिकित्सावकाश, शिशु देखभाल अवकाश समेत सभी प्रकार के अवकाश के आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। इससे अवकाश से संबंधित आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल पर दर्ज रहेगी और विभाग के स्तर से इसकी निगरानी भी की जा सकेगी।

मंजूरी का आदेश भी पोर्टल पर अवकाश के लिए आवेदन करने के बाद उसकी स्वीकृति भी ऑनलाइन प्रक्रिया से ही होगी। अवकाश स्वीकृति आदेश को भी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी शिक्षक की छुट्टी से संबंधित आवेदन और स्वीकृति दोनों का डिजिटल रिकार्ड पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।