सारण में बाढ़ राहत बांटते पिस्टल लहराना पड़ा भारी, मकेर थानाध्यक्ष सस्पेंड

जागरण संवाददाता, मकेर(सारण)। बाढ़ राहत सामग्री वितरण के दौरान मकेर थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक संग्राम कुमार सिंह को आम लोगों के बीच पिस्टल प्रदर्शित करते देखा गया। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया।

प्रथमदृष्टया लापरवाही और अनुशासनहीनता वीडियो सामने आने के बाद मामले की जानकारी ली गई। प्रथमदृष्टया पिस्टल प्रदर्शन को लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए थानाध्यक्ष के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की गई। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में पुलिस केंद्र रहेगा मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान पुलिस अवर निरीक्षक संग्राम कुमार सिंह का मुख्यालय पुलिस केंद्र, सारण निर्धारित किया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। राहत वितरण के दौरान हथियार प्रदर्शन पर सख्ती राहत सामग्री वितरण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में पुलिस पदाधिकारी द्वारा हथियार प्रदर्शित किए जाने को पुलिस विभाग ने गंभीरता से लिया है। अधिकारियों ने इस तरह की घटना को अनुशासन के लिहाज से आपत्तिजनक माना है।

अन्य तथ्यों की भी हो रही जांच वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।