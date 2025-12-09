सारण में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में एसएसपी का औचक निरीक्षण, परेड-ड्रिल में सुधार के आदेश
सारण के पुलिस केंद्र में एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सिपाहियों के पहनावे, अनुशासन और ड्रिल कौशल का मूल्यांकन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,सारण। सारण जिले के पुलिस केंद्र परिसर में संचालित बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र का मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने निरीक्षण किया। सुबह से शुरू हुए इस निरीक्षण में एसएसपी ने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षणरत सिपाहियों के पहनावे, अनुशासन, फिटनेस तथा ड्रिल कौशल का विस्तार से मूल्यांकन किया। उन्होंने परेड की गति, तालमेल और गठन की गुणवत्ता का बारीकी से अवलोकन किया।
निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने पीटी और परेड दोनों के प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने प्रशिक्षुओं की ऊर्जा, उत्साह और सीखने के प्रति सकारात्मक रवैये की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा कि सिपाही जीवन का प्रारंभिक प्रशिक्षण ही उनके करियर की नींव तैयार करता है, इसलिए प्रत्येक प्रशिक्षु को इस अवधि को पूर्ण समर्पण और अनुशासन के साथ बिताना चाहिए।
परेड के दौरान जहां कमियां देखी गईं, उनके सुधार के लिए एसएसपी ने चरणबद्ध निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षकों को भी स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक सिपाही को ड्रिल के मानक स्वरूप की गहन समझ कराई जाए ताकि उनके मैदान स्तर के प्रदर्शन में और निखार आ सके।
प्रशिक्षु सिपाहियों को संबोधित करते हुए एसएसपी ने कहा कि पुलिसिंग का आधार निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और जनसेवा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर पुलिसकर्मी को नियमों का पालन करते हुए संवेदनशीलता, निष्पक्षता और पेशेवर व्यवहार के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि जनता का भरोसा ही पुलिस की सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए भाषा, व्यवहार और निर्णय में प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना अनिवार्य है।
एसएसपी ने प्रशिक्षुओं को समझाया कि भीड़भाड़ की स्थितियों से लेकर जटिल कानून-व्यवस्था के हालात तक, पुलिसकर्मी को हर परिस्थिति में शांत, सजग और नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने की क्षमता विकसित करनी होती है।
निरीक्षण के बाद एसएसपी ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण केंद्र में विभिन्न गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि नए सिपाही आधुनिक पुलिसिंग की जरूरतों के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं।
उन्होंने प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित किया कि वे प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण को गंभीरता से सीखें, क्योंकि यही उनके भविष्य की पुलिसिंग को मजबूत आधार देगा।
निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूरा कार्यक्रम अनुशासनपूर्ण और प्रशिक्षण-केंद्रित वातावरण में सम्पन्न हुआ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।