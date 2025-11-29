सोनपुर मेला में नाबालिगों के शोषण के दावे फर्जी, 2 थिएटरों पर कार्रवाई, संचालक फरार

जागरण संवाददाता, छपरा। सोशल मीडिया पर सोनपुर मेला के थिएटरों को लेकर नाबालिग लड़कियों के साथ शोषण एवं उनके जीवन से खिलवाड़ किए जाने जैसी सनसनीखेज खबरें प्रसारित की जा रही थी। इन दावों को सारण पुलिस ने पूरी तरह असत्य,भ्रामक और तथ्यहीन बताते हुए कड़ा खंडन जारी किया है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे दावों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इन्हें केवल भ्रम फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बीते दो दिनों से सोनपुर मेला को लेकर भ्रामक और तथ्यहीन दावे प्रसारित किए जा रहे हैं।

इन पोस्टों में आरोप लगाया गया कि सोनपुर मेला में कुछ थिएटर मालिक मासूम लड़कियों का शोषण कर रहे हैं और कथित रूप से आरोपितों को पुलिस द्वारा संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। सारण पुलिस ने ऐसे सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि यह जानकारी पूरी तरह मनगढ़ंत,असत्य और दुर्भावनापूर्ण है। थिएटरों पर की गई कड़ी कार्रवाई सारण पुलिस ने बताया कि हाल के दिनों में मेला क्षेत्र में संचालित कुछ थिएटरों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई थी। इसी क्रम में लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर दो थिएटरों में छापामारी की गई। कार्रवाई के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद दोनों थिएटरों को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया।

दोनों संचालक फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी पुलिस के अनुसार, संबंधित दोनों थिएटरों के संचालक घटनास्थल से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार प्रयास कर रही है। मानवीय संसाधनों के साथ तकनीकी निगरानी भी बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।

लाइसेंस रद करने का प्रस्ताव भेजा गया अतिरिक्त विधिक कार्रवाई के तहत दोनों थिएटरों के लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को भेज दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पूरा मामला कानून के दायरे में निपटाया जा रहा है और किसी भी स्तर पर ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है।

पुलिस संरक्षण का दावा पूरी तरह निराधार सारण पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित इस दावे को पूरी तरह बेबुनियाद बताया कि थिएटर संचालकों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस ने कहा कि ऐसी पोस्टों का उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना और समाज को गुमराह करना है।

महिलाओं व नाबालिगों के शोषण पर शून्य सहनशीलता सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ.कुमार आशीष पुलिस ने दोहराया कि महिलाओं, नाबालिगों तथा बाहरी राज्यों से लाई गई लड़कियों के शोषण, तस्करी और अश्लीलता के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति लागू है। ऐसे मामलों में चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली या संसाधन संपन्न क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं।

पुलिस ने आम लोग व मीडिया से की अपील पुलिस ने मीडिया संस्थानों और आम जनता से अपील की है कि वे अपुष्ट खबरें प्रसारित न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना के मामले में सीधे पुलिस को अवगत कराएं। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।