Saran News: पानापुर में बनेगी विशाल पुलिस एकेडमी, 59 एकड़ भूमि पर आकार लेगा सपनों का प्रोजेक्ट

अरूण तिवारी, पानापुर (सारण)। कभी नक्सल प्रभाव वाले सुदूर और उपेक्षित इलाकों में गिने जाने वाले पानापुर प्रखंड के लिए अब इतिहास का नया अध्याय लिखने का समय करीब है। सारण जिले के इस भूभाग पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए एक भव्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थापित होने जा रही है, जिसकी प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।

यदि सब कुछ तय समय पर चला तो अगले वर्ष यह क्षेत्र बिहार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पटल पर एक बड़े शैक्षणिक–प्रशिक्षण केंद्र के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराएगा। यह प्रोजेक्ट पानापुर की किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है, जो शिक्षा, रोजगार और बुनियादी विकास को नई दिशा देगा।

59 एकड़ चंवर भूमि पर नई पहचान की नींव इस परियोजना के लिए कुल 59 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जो पानापुर प्रखंड के रसौली तथा मशरक प्रखंड के बंगरा गांव की सीमा पर स्थित है। आवश्यक प्रतिवेदन अंचल कार्यालय से विभाग को भेजा जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि चयनित क्षेत्र मुख्यतः चंवर यानी दलदली और निचला भूभाग है, जो बरसात में पानी से भर जाता है। अब इसी भूमि पर आधुनिक सुविधाओं और उच्चस्तरीय तकनीक से युक्त पुलिस अकादमी विकसित की जाएगी।

नए संस्थान के निर्माण से इलाके में सड़क, पुल, विद्युत, संचार और स्थानीय बाजार का विस्तार होगा, जिससे आसपास के गांवों को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से लाभ मिलेगा। रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

नक्सली छवि को पीछे छोड़ विकास का नया अध्याय पुलिस एकेडमी की स्थापना न केवल सुरक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगी, बल्कि पानापुर की पुरानी नक्सल–प्रभावित छवि भी इतिहास बन जाएगी। यह केंद्र भावी पुलिस अधिकारियों को तैयार करेगा, जिससे यह इलाका राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों में एक अहम योगदानकर्ता के रूप में उभरेगा।

स्थानीय लोगों का मानना है कि अकादमी का निर्माण सिर्फ कंक्रीट की इमारत नहीं, बल्कि पानापुर के भविष्य की नई नींव होगा। रोजगार, कारोबार, शिक्षा व संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी और जीवन स्तर ऊपर उठेगा। पानापुर के सीओ अजय कुमार ने बताया कि बंगरा और रसौली गांव में भूमि चयन कर संबंधित रिपोर्ट भेज दी गई है। अधिकांश भूमि सरकारी है जबकि कुछ रैयती भूखंड भी इस परियोजना में शामिल हैं, जिनकी तैयारी नियमानुसार की जा रही है।