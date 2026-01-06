सारण में एनएच-531 पर भीषण सड़क हादसा, बाइक-कार टक्कर में डॉक्टर समेत तीन गंभीर घायल

Language
    By RAJEEV RANJANEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:13 PM (IST)

    सारण के एकमा थाना क्षेत्र में एनएच-531 पर मंगलवार को बाइक और कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक डॉक्टर, एक महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल ...और पढ़ें

    बाइक–कार की टक्कर में डॉक्टर समेत तीन घायल

    संवाद सहयोगी, दाउदपुर/एकमा (सारण)। छपरा–सिवान मुख्य मार्ग एनएच-531 पर मंगलवार को एकमा थाना क्षेत्र के माने मठिया गांव के समीप भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। बाइक और कार की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में एक चिकित्सक, एक महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार में अचानक आग लग गई, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।


    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। गनीमत रही कि कार चला रहे चिकित्सक टक्कर के झटके से वाहन से बाहर जा गिरे, जिससे उनकी जान बच गई।

    आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।


    घायलों की पहचान जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सक पंकज कुमार (निवासी चैनपुर, सिवान), बाइक चालक रसीद हुसैन (निवासी एकमा) तथा उनकी पत्नी नुसरत जहां के रूप में की गई है।

    प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया।


    जानकारी के अनुसार चिकित्सक पंकज कुमार अपनी सीएनजी कार से जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ड्यूटी पर जा रहे थे। वहीं रसीद हुसैन अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए बाइक से छपरा ले जा रहे थे।

    इसी दौरान माने मठिया गांव के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार में आग लगते ही वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए।


    घटना की सूचना मिलते ही एकमा थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग पर काबू पाया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया।


    स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि चिकित्सक समय रहते कार से बाहर नहीं गिरते, तो हादसा और भी भयावह हो सकता था।

    पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।