पति घर पर नहीं था... दोस्त ने घर में घुसकर किया दुष्कर्म, सारण में महिला के आरोप पर आरोपी गिरफ्तार

संवादसूत्र, तरैया (सारण)। थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार देर शाम एक महिला ने अपने पति के दोस्त पर घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता के बयान पर तरैया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपित तूफानी मियां को गिरफ्तार कर लिया।

पति की गैरमौजूदगी में घर पहुंचा आरोपी प्राथमिकी के अनुसार, महिला का पति काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। इसी दौरान आरोपित उसके घर पहुंचा और राजमिस्त्री के काम में इस्तेमाल होने वाले सामान की मांग की। महिला ने सामान उपलब्ध नहीं होने की बात कही और खाना बनाने के लिए घर के अंदर चली गई। महिला के पीछे घर में घुसने का आरोप पीड़िता ने आरोप लगाया कि युवक उसके पीछे-पीछे घर में प्रवेश कर गया। इसके बाद उसने महिला को पकड़ लिया और उसका मुंह दबाकर जमीन पर गिरा दिया। महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपित ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को दबोचा घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला ने पुलिस को आवेदन दिया। तरैया थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर नामजद आरोपित तूफानी मियां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में छपरा भेज दिया है।