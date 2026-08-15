जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक राजेंद्र स्टेडियम में शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और राष्ट्रीय गरिमा के साथ मनाया गया।

मुख्य राजकीय समारोह में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। खुलीजीप में सवार होकर उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। इसके बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिले के विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी।

स्वतंत्रता सेनानियों और विभूतियों को किया याद

अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने देश के अमर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि सारण की धरती स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण साक्षी रही है।

डाॅ. राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजहरूल हक, बलिदानी राजेंद्र सिंह, दरोगा प्रसाद राय, भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र जैसी विभूतियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन और न्याय के साथ विकास के संकल्प के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में गिनाईं उपलब्धियां

उप मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर गैस इकाइयों और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को मिल रहे लाभ की चर्चा की।

सोनपुर और मढ़ौरा अनुमंडल अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा तथा छपरा सदर अस्पताल में आईसीयू और क्लब फुट उपचार जैसी सुविधाएं शुरू होने की जानकारी दी।

एचपीवी टीकाकरण और टीबी मुक्त भारत अभियान में जिले की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। कहा क‍ि शिक्षा के क्षेत्र में 21 माडल विद्यालय, नौ राजकीय डिग्री महाविद्यालय तथा 178 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है।

रोजगार के लिए मनरेगा, जाब कैंप, नियोजन मेले और टूल किट वितरण जैसी योजनाओं का लाभ युवाओं को मिल रहा है। अपराध नियंत्रण और आधुनिक सुविधाओं पर जोर उप मुख्यमंत्री ने जिले में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मोटर वाहन ट्रेनिंग स्कूल, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और टेस्टिंग स्टेशन जैसी सुविधाओं के विकास का उल्लेख किया। विधि-व्यवस्था के क्षेत्र में सारण पुलिस के ‘आवाज दो’ और ‘आपरेशन मुस्कान’ अभियान की सराहना की। उन्होंने बताया कि अभियान के माध्यम से चोरी हुए मोबाइल बरामद कर लोगों को लौटाए गए हैं तथा साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों की राशि सुरक्षित कराई गई है।