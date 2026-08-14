दो कट्ठा जमीन का विवाद बना जानलेवा! चार महीने पहले दी थी खतरे की चेतावनी, सारण में अब स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली

जागरण संवाददाता,अमनौर (सारण)। अमनौर थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर में स्वर्ण व्यवसायी बजरंगी कुमार प्रसाद पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जांच में करीब दो कट्ठा जमीन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद की बात सामने आई है।

पंचायत और थाने तक पहुंचा था दो कट्ठा जमीन का विवाद पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बजरंगी कुमार प्रसाद और आरोपित पक्ष के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। मामला पंचायत से लेकर थाना तक पहुंच चुका था। वर्ष 2025 में भी इस संबंध में आवेदन दिए जाने की बात सामने आई है। चार माह पहले परिवार ने जताई थी अनहोनी की आशंका घायल व्यवसायी के भाई जितेंद्र प्रसाद साह ने करीब चार माह पहले अमनौर थाने में आवेदन देकर परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। आवेदन में विरोधी पक्ष की ओर से धमकी दिए जाने और किसी गंभीर घटना की आशंका जताई गई थी। चेतावनी के बाद भी नहीं थमा विवाद, हुआ जानलेवा हमला परिवार की ओर से खतरे की आशंका जताए जाने के कुछ महीने बाद ही गुरुवार की शाम मामला गोलीबारी तक पहुंच गया। हमले में बजरंगी कुमार प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है।

घायल के फर्दबयान पर पांच के खिलाफ केस गोलीकांड के बाद घायल बजरंगी कुमार प्रसाद के फर्दबयान के आधार पर तीन नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और हमले के पीछे की वजहों को खंगाला जा रहा है।

दो आरोपित गिरफ्तार, बाकी की तलाश में छापेमारी थानाध्यक्ष विमलेश कुमार के अनुसार नामजद आरोपितों में मंजीत कुमार उर्फ अमन और यशराज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। मौके से गोली के खोखे बरामद, कई एंगल से जांच पुलिस ने घटनास्थल से गोली के खोखे भी बरामद किए हैं। अधिकारियों के अनुसार भूमि विवाद, पुरानी रंजिश और हमले की साजिश समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।