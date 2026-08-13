सारण के अमनौर में स्वर्ण व्यवसायी को सिर में मारी गोली, PMCH रेफर; इलाके में सनसनी

संवाद सहयोगी, अमनौर (सारण)। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। रसूलपुर बाजार से दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यवसायी पर बाइक सवार बदमाशों ने पीछा कर ताबड़तोड़ फायरिंग की।

सिर में गोली लगने से वह सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घायल व्यवसायी को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया है।

घायल की पहचान अमनौर थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर निवासी 35 वर्षीय बजरंगी सोनी के रूप में हुई है। वह अमनौर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सोनी के भाई बताए जाते हैं।

जानकारी के अनुसार, बजरंगी सोनी गुरुवार की शाम करीब साढ़े सात बजे रसूलपुर बाजार स्थित अपनी आभूषण दुकान बंद कर भतीजे सोहित सोनी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे।

मिडिल स्कूल मार्ग से गुजरने के दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उनका पीछा किया और पीछे से कई राउंड फायरिंग कर दी।

2 से 3 राउंड पर फायरिंग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अपराधियों ने दो से तीन राउंड गोलियां चलाईं। एक गोली बजरंगी सोनी के सिर में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए और घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।

घटना की सूचना मिलते ही मढ़ौरा डीएसपी सुवेंदु दास, अमनौर थानाध्यक्ष विमलेश कुमार सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।