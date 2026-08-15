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सारण में दोस्त ने 17 वर्षीय किशोर को चाकू से गोदा, हत्‍या के बाद खुद थाने पहुंचकर कबूला जुर्म

By Sanjay Kumar Ojha Edited By: vyas Chandra
Updated: Sat, 15 Aug 2026 11:24 AM (IST)

सारण के बगौछिया गांव में एक दोस्त ने 17 वर्षीय किशोर रोहित कुमार की चाकू गोदकर हत्या कर दी। आरोपी आकाश कुमार ने खुद थाने पहुंचकर जुर्म कबूला और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सारण में युवक की चाकू घोंपकर हत्‍या। सांकेत‍िक तस्‍वीर

सारण में युवक की चाकू घोंपकर हत्‍या। सांकेत‍िक तस्‍वीर

HighLights

  1. सारण में 17 वर्षीय किशोर रोहित कुमार की हत्या।

  2. दोस्त आकाश कुमार ने चाकू से गोदकर की हत्या।

  3. आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर जुर्म कबूला।

संवाद सूत्र, लहलादपुर (सारण)। जनता बाजार थाना क्षेत्र के बगौछिया गांव में शुक्रवार की देर रात एक 18 वर्षीय युवक रोहि‍त कुमार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।

पुलिस के अनुसार, घटना से एक दिन पहले मृतक रोहित कुमार और उसके दोस्त आकाश कुमार के बीच विवाद हुआ था।

इसी से आक्रोशित आकाश ने अपने पुराने चाकू में 50 रुपये खर्च कर धार लगवाई और रात में रोहित को घर से बुलाकर हत्या कर दी।

वारदात के कुछ घंटे बाद शनिवार की अहले सुबह करीब तीन बजे आरोपित खुद जनता बाजार थाने पहुंचा और थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के समक्ष हत्या की बात स्वीकार कर ली। मृतक अनुसूचित जाति का बताया जाता है।

50 रुपये में पुराने चाकू की धार तेज कराई

पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने बताया कि एक दिन पूर्व रोहित के साथ उसका विवाद हुआ था। इसको लेकर वह काफी आक्रोशित था। उसके पास पहले से एक पुराना चाकू था।

उसने चाकू को दुकान पर ले जाकर 50 रुपये खर्च कर उसकी धार तेज कराई। इसके बाद शुक्रवार की रात वह रोहित के घर पहुंचा और उसे घर से कुछ दूरी पर बुलाकर अपने साथ ले गया।

घर से बुलाकर गले पर किए कई वार

बताया जाता है कि आकाश रोहित को गांव में ही एक स्थान पर लेकर गया, जहां एक अन्य युवक भी मौजूद था। इसके बाद दोनों ने मिलकर रोहित पर हमला कर दिया।

आरोप है कि आकाश ने चाकू से उसके गले पर कई वार किए। गंभीर चोट लगने के कारण रोहित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

खुद थाने पहुंचा, निशानदेही पर बरामद हुआ चाकू

हत्या के बाद आरोपित आकाश फरार होने के बजाय खुद शनिवार की सुबह जनता बाजार थाने पहुंच गया। उसने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए हत्या की बात स्वीकार की।

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल चाकू और मोबाइल बरामद किया। पुलिस अब घटना में शामिल बताए जा रहे दूसरे युवक की भूमिका की जांच कर रही है।

थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है। हत्या के कारणों और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है।