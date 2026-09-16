संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। थाना क्षेत्र के चनना गांव में मंगलवार की रात आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक वृद्ध की मौत हो गई।

घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। मृतक गौतम रावत थे। सूचना मिलने पर मढ़ौरा थानाध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

मंगलवार रात हुआ व‍िवाद

पुलिस के अनुसार, गौतम रावत का पड़ोस के ही एक व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। मंगलवार की रात इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई।

आरोप है कि इस दौरान लाठी-डंडे से मारपीट की गई, जिसमें गौतम रावत गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान उनकी मौत हो गई।