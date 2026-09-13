छपरा स्टेशन पर कार्टन में नवजात का शव मिलने से सनसनी, कौन छोड़ गया? CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण के छपरा जंक्शन पर रविवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब पार्सल कार्यालय के समीप एक कार्टन में पैक नवजात का शव मिला।

यात्रियों और रेलकर्मियों की नजर कार्टन पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना रेल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई।

जीआरपी थानाध्यक्ष गुंजन कुमार, आरपीएफ के विशाल कुमार और सीआइबी के बृज सुंदर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

रेल पुलिस ने कार्टन को कब्जे में लेकर उसे खोला तो उसमें नवजात का शव मिला। इसके बाद शव को बाहर निकालकर मामले की जांच शुरू की गई। आख‍िर क‍िसने शव को यहां फेंका, नवजात की मौत कैसे हुई, जैसे ब‍िंदु खंगाले जा रहे हैं।