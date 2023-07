बिहार में उत्तर प्रदेश की युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि वह पटना स्टेशन पर गलत ट्रेन में बैठकर पहुंच गई थी। आरोपी ने उसे रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

UP की युवती से बिहार में दुष्कर्म: अंधेरे में ले जाकर टेंपो चालक ने दिया वारदात को अंजाम, FIR दर्ज

