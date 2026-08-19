मांझी हाल्ट पर ढाई घंटे खड़ी रही मेमू, विद्युत पाइप टूटने से सारण में रेल परिचालन प्रभावित; कई ट्रेनों पर पड़ा असर
सारण के मांझी हाल्ट पर बलिया-पाटलिपुत्र मेमू ट्रेन विद्युत पाइप टूटने से ढाई घंटे तक रुकी रही। इस तकनीकी खराबी के कारण सोनपुर-बलिया रेलखंड पर ट्रेन परिचालन बाधित हुआ और कई यात्रियों को परेशानी हुई।
HighLights
बलिया-पाटलिपुत्र मेमू ट्रेन मांझी हाल्ट पर रुकी।
विद्युत पाइप टूटने से ढाई घंटे का विलंब हुआ।
सोनपुर-बलिया रेलखंड पर कई ट्रेनें प्रभावित हुईं।
संवाद सहयोगी, दाउदपुर/मांझी (सारण)। सारण जिले के मांझी हाल्ट पर बुधवार को बलिया-पाटलिपुत्र मेमू ट्रेन तकनीकी खराबी के कारण करीब ढाई घंटे तक खड़ी रही।
ट्रेन के अचानक रुकने से सोनपुर-बलिया रेलखंड पर परिचालन प्रभावित हुआ। अप और डाउन लाइन पर कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा।
मांझी पुल के पास टूटकर पेंडुलम में फंसा विद्युत पाइप
जानकारी के अनुसार बलिया-पाटलिपुत्र मेमू बकुलहा स्टेशन से करीब 2:35 बजे रवाना हुई थी। मांझी रेलवे पुल के समीप पहुंचने के दौरान विद्युत पाइप टूटकर ट्रेन के पेंडुलम में फंस गया।
इसके बाद करीब 2:45 बजे मांझी हाल्ट पहुंचते ही ट्रेन रुक गई। अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में अफरातफरी की स्थिति बन गई।
पुल के अंदर शुरू हुई मरम्मत, मौके पर पहुंचे तकनीकी कर्मी
घटना की सूचना मिलते ही विद्युत और इंजीनियरिंग विभाग के तकनीकी कर्मी व इंजीनियर मौके पर पहुंचे।
रेलकर्मियों ने पुल के अंदर टूटे विद्युत तार और क्षतिग्रस्त पाइप की मरम्मत शुरू की। ट्रेन को दोबारा चलाने के लिए कर्मचारी काफी देर तक जुटे रहे।
ढाई घंटे तक अटकी रही मेमू, कई स्टेशनों पर रोकी गईं ट्रेनें
मेमू के मांझी हाल्ट पर खड़े रहने के कारण सोनपुर-बलिया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा।
अप और डाउन लाइन पर कई ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मरम्मत पूरी होते ही शुरू हुआ परिचालन
तकनीकी खराबी दूर करने के बाद मेमू ट्रेन का परिचालन दोबारा शुरू कराया गया। इसके बाद रेलखंड पर धीरे-धीरे यातायात सामान्य होने लगा।
करीब ढाई घंटे तक ट्रेन के खड़े रहने से यात्रियों को इंतजार करना पड़ा और कई अन्य ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।