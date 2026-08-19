मांझी हाल्ट पर ढाई घंटे खड़ी रही मेमू, विद्युत पाइप टूटने से सारण में रेल परिचालन प्रभावित; कई ट्रेनों पर पड़ा असर

संवाद सहयोगी, दाउदपुर/मांझी (सारण)। सारण जिले के मांझी हाल्ट पर बुधवार को बलिया-पाटलिपुत्र मेमू ट्रेन तकनीकी खराबी के कारण करीब ढाई घंटे तक खड़ी रही।

ट्रेन के अचानक रुकने से सोनपुर-बलिया रेलखंड पर परिचालन प्रभावित हुआ। अप और डाउन लाइन पर कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा।

मांझी पुल के पास टूटकर पेंडुलम में फंसा विद्युत पाइप

जानकारी के अनुसार बलिया-पाटलिपुत्र मेमू बकुलहा स्टेशन से करीब 2:35 बजे रवाना हुई थी। मांझी रेलवे पुल के समीप पहुंचने के दौरान विद्युत पाइप टूटकर ट्रेन के पेंडुलम में फंस गया।