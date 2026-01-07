SBI Bank Loot: सारण के मांझी में दिनदहाड़े एसबीआई सीएसपी से 1.80 लाख की लूट, बैंक से लौटते ही संचालक को बनाया निशाना

संवादसूत्र, मांझी (सारण)। सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मटियार गांव में बुधवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) को निशाना बनाते करीब एक लाख 80 हजार रुपये लूट लिया। पुलिस की वर्दी में आए एक बदमाश और दो सिविल ड्रेस में मौजूद उसके साथियों ने सीएसपी से नकद रुपये तथा मोबाइल फोन लूट लिया। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई, वहीं सीएसपी संचालकों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

पुलिस समझकर दिया रजिस्टर, तभी दिखाया हथियार मिली जानकारी के अनुसार ताजपुर गांव निवासी सीएसपी संचालक अजीत कुमार सिंह बुधवार को ताजपुर स्थित बैंक से रुपये की निकासी कर मटियार गांव पहुंचे थे। मथुरा तिवारी के मकान में संचालित सीएसपी केंद्र पर पहुंचते ही पुलिस जैसी वर्दी पहने एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। सीएसपी संचालक ने उसे पुलिसकर्मी समझते हुए अभिवादन किया और विजिटिंग रजिस्टर सामने रख दिया। इसी दौरान बदमाश ने हथियार दिखाकर सीएसपी संचालक और उसके कर्मी को अपने कब्जे में ले लिया।

एक-एक कर पहुंचे तीनों बदमाश सीएसपी संचालक के अनुसार वारदात पूरी तरह से योजनाबद्ध थी। पहले बदमाश के बाद क्रमशः दो अन्य बदमाश सिविल ड्रेस में हथियार के साथ अंदर पहुंचे। तीनों ने मिलकर बैग में रखे 1.80 लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन छीन लिए तथा मौके से फरार हो गए। बदमाशों की वेशभूषा और आत्मविश्वास के कारण किसी को संदेह तक नहीं हुआ। मिनट-दर-मिनट लूट का घटनाक्रम बताया गया कि सीएसपी केंद्र सुबह करीब 10 बजे खोला गया था। 10:25 बजे संचालक रुपये लेकर पहुंचे। 10:28 बजे पहला बदमाश अंदर आया, 10:30 बजे दूसरा और 10:32 बजे तीसरा बदमाश हथियार के साथ प्रवेश कर गया। लगभग 10:45 बजे लूट को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए।

घटना की सूचना 10:56 बजे पुलिस को दी गई, जबकि पुलिस करीब 11:50 बजे मौके पर पहुंची। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस,छापेमारी तेज घटना की जानकारी मिलते ही मांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।

लगातार वारदातों से बढ़ी चिंता गौरतलब है कि दाउदपुर-मांझी क्षेत्र में बीते दो दिनों के भीतर लूट की यह दूसरी बड़ी घटना है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से न सिर्फ आम लोग, बल्कि सीएसपी संचालक भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।