Makar Sankranti 2026: 15 जनवरी को मनेगा मकर संक्रांति पर्व, सूर्य के उत्तरायण होते ही खुलेंगे शुभ कार्यों के द्वार

अरुण कुमार तिवारी, पानापुर(सारण)। भारतीय संस्कृति में ऋतु परिवर्तन, खगोलीय घटना और आध्यात्मिक चेतना के संगम का प्रतीक मकर संक्रांति पर्व इस वर्ष 15 जनवरी, गुरुवार को पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही यह पर्व मनाने की परंपरा है। काशी से प्रकाशित हृषिकेश पंचांग के अनुसार सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात 9:38 बजे होगा।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि संक्रांति रात्रि काल में पड़ती है, तो उसका पुण्यकाल अगले दिन सूर्योदय से माना जाता है। इसी शास्त्रोक्त नियम के आधार पर इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया गया है।

ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, मुंडन, भूमि पूजन जैसे सभी शुभ कार्यों की शुरुआत की जा सकेगी। मकर संक्रांति के साथ सूर्यदेव का दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश होता है, जिसे शास्त्रों में देवताओं का दिन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। महाभारत काल में भीष्म पितामह द्वारा उत्तरायण की प्रतीक्षा कर प्राण त्यागने की कथा इस काल के महत्व को दर्शाती है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं और शिशिर ऋतु की विदाई के साथ प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है।

लोक परंपरा में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की विशेष मान्यता है। श्रद्धालु गंगा, गंडक और सरयू जैसी पावन नदियों के तट पर स्नान कर दान-पुण्य करते हैं।