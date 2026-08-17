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सड़क हादसे ने उजाड़ा परिवार: सारण के व्यवसायी और उनके सैनिक बेटे की मौत, इलाज कराने गए थे यूपी  

By Amritesh KumarEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:15 AM (IST)

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुए भीषण सड़क हादसे में सारण के दाउदपुर निवासी सुरेश सिंह और उनके सेना में कार्यरत बड़े बेटे सुधांशु शेखर सिंह की मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा हिमांशु गंभीर रूप से घायल है।

मृतक सुधांशुशेखर सिंह और सुरेश सिंह। फाइल फोटो

मृतक सुधांशुशेखर सिंह और सुरेश सिंह। फाइल फोटो

HighLights

  1. कुशीनगर में भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत।

  2. सेना के जवान सुधांशु और पिता सुरेश सिंह ने गंवाई जान।

  3. एक माह के मासूम ने खोया पिता, परिवार में गहरा दुख।

संवाद सूत्र, दाउदपुर/मांझी (सारण)। सारण के दाउदपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में रविवार की शाम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुए भीषण सड़क हादसे की खबर पहुंचते ही मातम पसर गया।

यूपी के गोरखपुर से उपचार कराकर बेतिया लौट रहे गांव निवासी सुरेश सिंह और उनके सेना में कार्यरत बड़े पुत्र सुधांशु शेखर सिंह की कार हादसे में मौत हो गई।

वहीं, छोटा पुत्र हिमांशु शेखर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की खबर के बाद बंगरा स्थित उनके दरवाजे पर स्वजन और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पूरा परिवार कारोबार के लेकर बेतिया में ही रहता था।

वाहन से साइड लेने में अनियंत्रित हुई कार

बताया जाता है कि कार से तीनों रविवार शाम कुशीनगर के एनएच-27 से गुजर रहे थे। लतवा मुरलीधर के समीप एक वाहन से साइड लेने के दौरान कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई और गहरे पानी में जा गिरी।

दुर्घटना के बाद स्थानीय युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में उतरकर कार से सुरेश सिंह और सुधांशु के शव बाहर निकाला। घायल हिमांशु को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

सेना में जवान था बड़ा पुत्र

सुरेश सिंह बेतिया में हार्डवेयर व्यवसाय और ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। वह पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह के चचेरे भाई थे। उनके बड़े पुत्र सुधांशु शेखर सेना में जवान थे, जबकि छोटा पुत्र हिमांशु बेतिया में हार्डवेयर कारोबार करता है। करीब तीन माह पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल हिमांशु के उपचार के लिए पूरा परिवार गोरखपुर गया था।

एक माह के मासूम के सिर से उठा पिता का साया

सुधांशु की करीब डेढ़ वर्ष पूर्व नंदनी कुमारी से शादी हुई थी। उनका एक माह का पुत्र है। बेटे के जन्म के बाद वह करीब 20 दिन पहले छुट्टी लेकर घर आए थे।

हादसे में पति और बेटे को खोने के बाद मां अम्पू देवी और पत्नी नंदनी का रो-रोकर बुरा हाल है। एक साथ पिता-पुत्र की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल दोनों शव गांव नहीं पहुंचा है।

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