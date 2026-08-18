बोकारो से हाजीपुर तक पढ़ाई, फिर UPSC CDS में सफलता; परसा के किशु सिंह बने सेना में अफसर

संवाद सूत्र, परसा। परसा विधानसभा क्षेत्र के दारियापुर प्रखंड अंतर्गत बारवे गांव निवासी जितेंद्र सिंह के पुत्र किशु सिंह ने कठिन मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर बड़ी सफलता हासिल की है।

यूपीएससी सीडीएस-2025 परीक्षा में सफलता हासिल कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने का गौरव प्राप्त किया है। किशु सिंह की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।

किशु सिंह ने लगातार प्रयास और मेहनत के बल पर अपने लक्ष्य को हासिल किया। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने के बाद जब वह अपने गांव बारवे पहुंचे तो ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

गांव पहुंचते ही बैंड-बाजे के साथ लोगों ने उनका अभिनंदन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाईं और मिठाई खिलाकर बधाई दी।

सोनपुर से बोकारो और हाजीपुर तक की पढ़ाई

किशु सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सोनपुर हेरिटेज पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बोकारो स्टील सिटी से उच्च शिक्षा पूरी की।

स्नातक की पढ़ाई उन्होंने आरएन कॉलेज, हाजीपुर से की। पढ़ाई के साथ उन्होंने सेना में अधिकारी बनने का लक्ष्य तय किया और इसके लिए लगातार मेहनत करते रहे। आखिरकार यूपीएससी सीडीएस-2025 परीक्षा में सफलता हासिल कर उन्होंने अपने सपने को साकार किया।

जनप्रतिनिधियों ने किया सम्मानित किशु सिंह के गांव पहुंचने पर पूर्व विधायक छोटेलाल राय, प्रखंड प्रमुख सविता देवी, सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह, भाजपा नेता योगेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, अनिल सिंह, चंदन सिंह, सोनू सिंह, डॉ. अजित कुमार आदि ने स्वागत किया।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राकेश सिंह ने किशु सिंह को बाबा हरिहरनाथ मंदिर का प्रतीक चिन्ह, प्रसाद और चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने उज्ज्वल भविष्य की कामना की। युवाओं के लिए बने प्रेरणा राकेश सिंह ने कहा कि किशु सिंह ने कठिन परिश्रम, धैर्य और निरंतर प्रयास के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है।