हार के बाद खेसारी लाल यादव को याद आए अटल बिहारी वाजपेयी, कहा- तब भी उठल बा, आगे भी उठी...
बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। छपरा सीट पर खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) पीछे रहे और मतगणना केंद्र से निकल गए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा जनता के बीच रहेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता साझा की। उन्होंने जनता पर भरोसा जताया।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। इस चुनाव में कई बड़े दिग्गज मैदान में हैं। कई बड़े चेहरे जीत गए लेकिन कई बड़े दिग्गज चेहरों का हार का सामना करना पड़ा। सबकी नजर छपरा विधानसभा सीट पर थी, जहां भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) राजद की टिकट पर भाजपा की उम्मीदवार को टक्कर दे रही थीं। लेकिन गिनती शुरू होने के साथ ही खेसारी लाल यादव लगातार पिछड़े हुए हैं।
खेसारी लाल यादव मतगणना केंद्र पर मतों की गिनती देख रहे थे। जब वह लगातार पीछे होते रहे तो बीच में वह वहां से निकल गए। उन्होंने इस दौरान कहा कि वह जनता के बीच ही रहेंगे। वहीं अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को लिखा है।
उन्होंने पोस्ट किया-
क्या हार में क्या जीत में,
किंचित नहीं भयभीत मैं,
संघर्ष पथ पर जो मिला,
ये भी सही वो भी सही…
जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी! मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी...जय बिहार!
हमेशा जनता के बीच रहूंगा: खेसारी लाल यादव
इससे पहले, उन्होंने कहा था, “लोग बहुत अच्छे हैं, लोग कभी खराब नहीं होते... मैं हमेशा जनता के बीच रहूंगा। जब कहना होगा तब कहूंगा। मुझे भगवान पर भरोसा है, किसी और पर नहीं।” उनकी यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।
