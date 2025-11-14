हार के बाद खेसारी लाल यादव को याद आए अटल बिहारी वाजपेयी, कहा- तब भी उठल बा, आगे भी उठी...

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। इस चुनाव में कई बड़े दिग्गज मैदान में हैं। कई बड़े चेहरे जीत गए लेकिन कई बड़े दिग्गज चेहरों का हार का सामना करना पड़ा। सबकी नजर छपरा विधानसभा सीट पर थी, जहां भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) राजद की टिकट पर भाजपा की उम्मीदवार को टक्कर दे रही थीं। लेकिन गिनती शुरू होने के साथ ही खेसारी लाल यादव लगातार पिछड़े हुए हैं।

खेसारी लाल यादव मतगणना केंद्र पर मतों की गिनती देख रहे थे। जब वह लगातार पीछे होते रहे तो बीच में वह वहां से निकल गए। उन्होंने इस दौरान कहा कि वह जनता के बीच ही रहेंगे। वहीं अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को लिखा है।