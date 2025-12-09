संवाद सूत्र, तरैया (सारण)। प्‍यार के सब्‍जबाग दिखाकर शादी की और गर्भवती होने के बाद फरार हो गया। झारखंड की युवती के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। युवती ने गुजरात में प्‍यार के बाद बिहार के छपरा निवासी युवक से शादी की। कुछ दिन साथ रहने के बाद युवक भाग निकला। अब युवती उसे ढूंढ़ रही है।

छपरा के तरैया थाने में उसने आवेदन देकर न्‍याय की गुहार लगाई। युवती ने बताया क‍ि वह झारखंड की रहनेवाली है। अहमदाबाद में एक निजी सिलाई-कटाई केंद्र में कार्य करती थी। उसी केंद्र पर छपरा का युवक भी नौकरी करता था।

दोनों में कामकाज के दौरान नजदीकी हुई और देखते ही देखते दोनों में प्‍यार हो गया। इसके बाद दोनों साथ जीने-मरने की कसमें खाई। फिर दोनों ने प्‍यार को मंज‍िल तक पहुंचाने के लिए शादी कर ली।

शुरुआत में सबकुछ सामान्‍य रहा। दोनों पत‍ि-पत्‍नी की तरह खुशहाल जीवन बिताने लगे। इस तरह दोनों करीब छह माह तक एक साथ रहे। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई।

यह सुनकर खुश होने के बजाए युवक ने उसका गर्भपात करा दिया। कुछ दिनों बाद वह दूसरी बार गर्भवती हुई। इस बार पत‍ि फरार ही हो गया। पहले लगा कि कहीं गया होगा, लेकिन वह नहीं आया।

काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला तो युवती को ठगे जाने का अहसास हुआ। वह सीधे तरैया थाने पहुंच गई। उसने पत‍ि की बरामदगी के साथ न्‍याय दिलाने की गुहार लगाई।

थाने में आवेदन के बाद पुलिस ने स्‍थानीय जनप्रत‍िन‍िध‍ि से संपर्क किया। इसके बाद युवक की तलाशी शुरू की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला है।