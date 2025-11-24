Language
    आर्केस्ट्रा की डांसर के साथ गंदी हरकत कर रहा था बाराती, दुल्हन के भाई ने मना किया तो हुआ मर्डर

    By Rajiw ranjanEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:55 AM (IST)

    एक शादी में आर्केस्ट्रा डांसर से छेड़छाड़ कर रहे बाराती को रोकने पर दुल्हन के भाई की हत्या कर दी गई। विवाद बढ़ने पर बारातियों ने उस पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से शादी के घर में शोक का माहौल है।

    रोते बिलखते मृत युवक के स्वजन। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव में बारात के दौरान आर्केस्ट्रा कार्यक्रम में हुए विवाद ने रविवार की देर रात हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

    मृतक की पहचान रिंकू कुमार के रूप में की गई है, जिसकी बहन की शादी थी और घर में खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। घटना के संबंध में बताया गया कि बरात में चल रहे आर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों द्वारा महिला डांसर के साथ अशोभनीय हरकत की जा रही थी।

    इसे लड़की पक्ष के लोगों ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर आरोपित पक्ष भड़क गया। देखते ही देखते विवाद तेजी से बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपी युवकों ने रिंकू कुमार पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    पुलिस पर भी किया गया हमला

    घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची तो आक्रोशित स्वजनों और ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भीड़ ने पुलिस पर हमला तक कर दिया।

    हालात को काबू में करने के लिए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संजय कुमार, एसडीपीओ नरेश पासवान तथा आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति शांत हुई।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल सभी आरोपितों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है और गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

