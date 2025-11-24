आर्केस्ट्रा की डांसर के साथ गंदी हरकत कर रहा था बाराती, दुल्हन के भाई ने मना किया तो हुआ मर्डर

संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव में बारात के दौरान आर्केस्ट्रा कार्यक्रम में हुए विवाद ने रविवार की देर रात हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान रिंकू कुमार के रूप में की गई है, जिसकी बहन की शादी थी और घर में खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। घटना के संबंध में बताया गया कि बरात में चल रहे आर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों द्वारा महिला डांसर के साथ अशोभनीय हरकत की जा रही थी।

इसे लड़की पक्ष के लोगों ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर आरोपित पक्ष भड़क गया। देखते ही देखते विवाद तेजी से बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपी युवकों ने रिंकू कुमार पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस पर भी किया गया हमला घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची तो आक्रोशित स्वजनों और ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भीड़ ने पुलिस पर हमला तक कर दिया।