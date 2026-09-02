सारण में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 5 गांवों का संपर्क टूटा, घरों तक पहुंचा पानी तो सहमे लोग

संवाद सूत्र, दिघवारा (सारण)। दिघवारा में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने दिघवारा के अकिलपुर पंचायत में खतरे की घंटी बजा दी है। गांवों की ओर बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है, वहीं मलखाचक के पास नदी का कटाव भी तेज हो गया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पंचायत की कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और बाढ़ का पानी अब घरों की ओर बढ़ने लगा है।

पांच गांवों का आवागमन प्रभावित दुधिया, अकिलपुर, बतरौली, रामदासचक और बंगलापर समेत कई गांवों के रास्ते पानी में डूब जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर लोग सहमे हुए हैं।

खेतों में पानी, सब्जियों की फसल बर्बाद पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों हेक्टेयर खेत जलमग्न हो चुके हैं। नेनुआ, करेला, लौकी, परवल, भिंडी और बैंगन के अलावा मकई व मसूरिया की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों के सामने आर्थिक नुकसान का संकट खड़ा हो गया है।

घर तक पहुंचने लगा बाढ़ का पानी मुखिया प्रतिनिधि वकील राय ने बताया कि पानी लगातार बढ़ रहा है और अब घरों तक पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। पशुओं के चारे का संकट भी उत्पन्न हो गया है। खतरे को देखते हुए कुछ लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं।