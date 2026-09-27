छपरा-मुजफ्फरपुर के बीच बनेगा 3.86 किमी लंबा पुल, 49 एकड़ जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ; इन इलाकों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण के तरैया प्रखंड के चंचलिया से गंडक पार मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड स्थित फतेहाबाद तक प्रस्तावित उच्चस्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण की राह में भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है।

जिला भू-अर्जन कार्यालय ने सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) और विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर 49.1802 एकड़ भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयुक्त मानते हुए अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इस पुल(3.86 किलोमीटर लंबा)के बनने से सारण से मुजफ्फरपुर के बीच आवागमन को वैकल्पिक मार्ग मिलने के साथ आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

तीन मौजों में 49.18 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित

परियोजना के लिए तरैया क्षेत्र के अरदेवा, चंचलिया और शंकरडिह मौजा की भूमि प्रस्तावित है। इनमें अरदेवा में 23.7822 एकड़, चंचलिया में 25.2270 एकड़ और शंकरडिह में 0.1710 एकड़ भूमि शामिल है।