सारण में परीक्षा के दौरान स्कूल में घुसकर बनाई रील, DEO ने यूट्यूबर पर केस दर्ज करने का दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण के सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन के बीच इंटरनेट मीडिया पर वीडियो और रील बनाने का चलन अब शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बनने लगा है।

विद्यालय के कर्मियों को कैमरे में दिखाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का एक तरह का फैशन चल पड़ा है। इसी क्रम में मढ़ौरा के टेहटी चौक स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में परीक्षा के दौरान बाहरी लोगों के प्रवेश कर शिक्षकों व बच्चों से पूछताछ और वीडियो बनाने का मामला सामने आया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मढ़ौरा थानाध्यक्ष को पत्र भेजकर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। परीक्षा के बीच स्कूल में घुसे बाहरी लोग विभागीय जांच के अनुसार नौ जुलाई को अपराह्न करीब दो बजे कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थी द्वितीय पाली की परीक्षा के लिए मध्याह्न भोजन के बाद अपनी-अपनी कक्षाओं में प्रश्नपत्र का इंतजार कर रहे थे।

शिक्षक मोबाइल से प्रश्नपत्र डाउनलोड कर रहे थे। इसी दौरान राकेश रंजन नामक यूट्यूबर पांच-छह अज्ञात लोगों के साथ विद्यालय परिसर में प्रवेश कर गया। इसके बाद शिक्षकों और विद्यार्थियों से तरह-तरह के सवाल किए जाने लगे। कार्यालय में जाने का शिक्षक ने किया अनुरोध जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि एक शिक्षक ने बाहरी लोगों से कार्यालय में जाकर बात करने का अनुरोध किया था। घटना का वीडियो बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।

जांच दल ने वायरल वीडियो में संपादन किए जाने की बात भी दर्ज की है। शिक्षकों ने जांच के दौरान आरोप लगाया कि राकेश रंजन द्वारा अक्सर रील बनाकर उन्हें परेशान किया जाता है और कथित रूप से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाता है।

बच्चों को पहले से सिखाने का लगाया आरोप जांच के दौरान कक्षा आठ के छात्र राजा कुमार और प्रियांशु कुमार ने बताया कि विद्यालय आने के दौरान राकेश रंजन ने उन्हें यह कहने के लिए सिखाया था कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं।

जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि वीडियो में शिक्षक के विरुद्ध बयान देने वाला बच्चा नियमित विद्यार्थी नहीं है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो बनाने का चलन बना चिंता विद्यालयों में व्यवस्था की जानकारी लेने के नाम पर बाहरी लोगों के प्रवेश और शिक्षकों-कर्मियों के वीडियो बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर विभागीय स्तर पर भी चिंता सामने आई है।

जांच प्रतिवेदन में विभागीय पत्र के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। विभाग का कहना है कि विद्यालय परिसर में अनधिकृत प्रवेश से पठन-पाठन और परीक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। किसी भी शिकायत या अनियमितता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

चहारदीवारी नहीं, चाय दुकान पर जुटते हैं लोग जांच दल ने पाया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेहटी चौक पर स्थित है और विद्यालय में चहारदीवारी नहीं है। इससे बाहरी लोगों के परिसर में प्रवेश की आशंका बनी रहती है। जांच प्रतिवेदन में चौक स्थित चाय दुकान को असामाजिक तत्वों के जुटने का स्थान बताया गया है। प्रधानाध्यापक ने घटना के संबंध में पूर्व में मढ़ौरा थाना को सूचना दी थी। पुलिस विद्यालय पहुंचकर पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन आगे की कार्रवाई की जानकारी विद्यालय को नहीं मिली।