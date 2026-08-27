नेपाल की बाढ़ में फंसे सारण के 4 परिवारों के लोग, 2 दिन बाद बात होने पर परिजनों ने ली राहत की सांस

संवाद सहयोगी, दाउदपुर/मांझी (सारण)। सारण दाउदपुर क्षेत्र के चार गांवों से नेपाल घूमने गई परिवारों की टीम बाढ़ और बरसात के कारण रास्ते में फंस गई है। दो दिनों तक संपर्क नहीं होने से स्वजन चिंतित थे। गुरुवार को बातचीत होने पर स्वजन ने राहत की सांस ली।

24 अगस्त को कार से गए थे नेपाल दाउदपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर निवासी मिथिलेश कुमार सिंह, लेजुआर गांव निवासी शिक्षक नेता दिनेश कुमार सिंह के अनुज रमेश कुमार सिंह, हर्षपुरा गांव के संजय कुमार सिंह और बंगरा गांव के सुबास कुमार गुप्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ 24 अगस्त को कार से नेपाल स्थित बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए थे।

मुग्लिन में पुलिस ने रोका रास्ता बताया गया कि बुधवार सुबह पोखरा में पूजा-पाठ करने के बाद सभी लोग घर लौट रहे थे। इसी दौरान मुग्लिन के पास नेपाल पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद पुलिस ने बताया कि बाढ़ के पानी के कारण सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे आगे वाहनों का आवागमन संभव नहीं है।

रास्ता बंद देख लौटे पोखरा रास्ता बंद होने की जानकारी मिलने के बाद टीम को वापस पोखरा लौटना पड़ा। लगातार बरसात और बाढ़ के कारण क्षेत्र में आवागमन प्रभावित है। दो दिनों तक स्वजन से संपर्क नहीं होने के कारण घरवालों की चिंता बढ़ गई थी। गुरुवार को फोन पर बातचीत होने के बाद सभी के सुरक्षित होने की जानकारी मिली।