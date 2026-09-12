छपरा में बिना ड्राइवर चल पड़ी नगर निगम की कचरा गाड़ी, बुजुर्ग की कुचलकर मौत; घर का दरवाजा भी तोड़ा

जागरण संवाददाता, छपरा। शहर के श्यामचक मोड़ पर शनिवार की सुबह अचानक बेकाबू हुई नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी ने एक बुजुर्ग की जान ले ली।

गाड़ी की चपेट में आने से भगवान बाजार थाना क्षेत्र के मासूमगंज निवासी 60 वर्षीय जगदीश राय की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर बांस-बल्ला लगाकर मार्ग जाम कर दिया। इससे श्यामचक मोड़ पर काफी देर तक आवागमन बाधित रहा।

दूध पहुंचाने निकले थे जगदीश राय

बताया जाता है कि जगदीश राय शनिवार की सुबह दूध पहुंचाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान श्यामचक मोड़ के पास नगर निगम की गाड़ी अचानक चल पड़ी और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।