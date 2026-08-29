सुबह चौड़ी, दोपहर में सिकुड़ जाती हैं सारण के एकमा बाजार की सड़कें, अतिक्रमण से पैदल चलना भी मुश्किल

संवादसूत्र, एकमा (सारण)। एकमा नगर पंचायत के एकमा बाजार में सड़कें दिन चढ़ने के साथ अपना आकार बदलती नजर आती हैं। सुबह बाजार खुलने के शुरुआती समय में सड़कें अपेक्षाकृत चौड़ी और आवागमन सामान्य रहता है। जैसे-जैसे दुकानें खुलती हैं, सामान सड़क किनारे तक फैलने लगता है।

करीब 11 बजे के बाद कई जगह सड़क का बड़ा हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में आ जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि वाहनों के साथ पैदल राहगीरों को भी निकलने में परेशानी होने लगती है। सड़क बनी दुकानों का एक्सटेंशन, राहगीरों के हिस्से में बची संकरी जगह बाजार की दोनों तरफ कई दुकानदार अपनी दुकानों का सामान सड़क किनारे तक सजा देते हैं। कपड़े, फल-सब्जी समेत कई तरह की दुकानें सड़क की ओर फैलती जाती हैं।

इससे वाहनों के लिए उपलब्ध जगह लगातार कम होती जाती है। राहगीरों को भी वाहनों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और दोपहर के बाजार में जमीन-आसमान का अंतर दिखाई देता है।

शाम होते ही ठेले-फुटपाथी दुकानें, सड़क पर बढ़ जाता है दबाव शाम के समय बाजार में अतिक्रमण की समस्या और गंभीर हो जाती है। दुकानदारों के अलावा सब्जी और फल विक्रेता सड़क किनारे ठेले लगा लेते हैं। कई जगह ठेले सड़क पर ही खड़े दिखाई देते हैं।

इससे बाइक सवारों के लिए रास्ता बेहद संकरा हो जाता है। दो वाहन आमने-सामने आ जाएं तो निकलने के लिए जगह तलाशनी पड़ती है। चार पहिया वाहन घुसते ही जाम, हादसे का भी खतरा सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण के कारण चार पहिया वाहनों के बाजार से गुजरते ही जाम की स्थिति बनने लगती है। बाइक चालकों को साइड लेने में परेशानी होती है और कुछ देर के लिए आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है।

भीड़भाड़ के बीच सड़क संकरी होने से राहगीरों और वाहन चालकों के बीच टकराव की स्थिति भी बनती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या, अब पैमाइश के बाद होगी कार्रवाई स्थानीय लोगों के अनुसार बाजार में अतिक्रमण की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। लोगों का कहना है कि कार्रवाई नहीं होने के कारण धीरे-धीरे दुकानों का सामान सड़क तक फैलता चला गया।