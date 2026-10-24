सारण: गंडकी नदी पर बना डबल डेकर चचरी पुल हुआ जर्जर, 10 वर्षों से पक्के पुल की बाट जोह रहे ग्रामीण

संवाद सूत्र, दरियापुर (सारण)। दरियापुर प्रखंड की अकबरपुर पंचायत में घोरहू-मोहन कोठिया और मानपुर हेमंतपुर के बीच गंडकी नदी पर बना डबल डेकर बांस का चचरी पुल अब जर्जर होने लगा है। ग्रामीण करीब दस वर्षों से इसी पुल के सहारे आवागमन कर रहे हैं।

पुल की स्थिति खराब होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पक्का पुल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।

नट-बोल्ट की मदद से डबल डेकर पुल तैयार ग्रामीणों ने बताया कि नदी पर आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण मानपुर बाजार और राष्ट्रीय राजमार्ग-19 तक पहुंचने के लिए करीब दो किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी। बच्चों को विद्यालय जाने और लोगों को बाजार पहुंचने में भी परेशानी होती थी।

सरकारी स्तर पर समाधान नहीं निकलने के बाद मुखिया प्रतिनिधि सुभाष पांडेय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से लोहे के 30 फीट लंबे 16 एंगल और नट-बोल्ट की मदद से डबल डेकर पुल तैयार किया था। लोहे की चादर नहीं बिछ पाने के कारण बांस की चचरी का उपयोग किया गया।