चक्रवाती तूफान से थमी ट्रेनों की रफ्तार, छपरा जंक्शन पर 17 घंटे तक लेट पहुंचीं गाड़ियां

जागरण संवाददाता, छपरा। चक्रवाती तूफान और तेज हवा का असर अब छपरा जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी दिखने लगा है। छपरा-गोरखपुर रेलखंड पर कुसम्मी के पास पेड़ गिरने से परिचालन प्रभावित हुआ।

इसका असर अप और डाउन दोनों दिशाओं की ट्रेनों पर पड़ा। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 16 से 17 घंटे तक विलंब से छपरा जंक्शन पहुंचीं।

शनिवार को आने वाली कई ट्रेनें रविवार की सुबह पहुंचीं। इससे प्लेटफार्म पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा और उनकी आगे की यात्रा की योजना भी बिगड़ गई।

काठगोदाम एक्सप्रेस 17 घंटे लेट

डाउन दिशा की काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस करीब 17 घंटे विलंब से छपरा पहुंची। डाउन ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस आठ घंटे और डाउन सहरसा गरीब रथ करीब नौ घंटे विलंब से पहुंची। डाउन जनसेवा एक्सप्रेस करीब छह घंटे तथा लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस करीब नौ घंटे देर से जंक्शन पहुंची।

अप दिशा की ट्रेनें भी प्रभावित अप दिशा में पूर्वांचल एक्सप्रेस करीब आठ घंटे विलंब से छपरा पहुंची। मौर्य एक्सप्रेस चार घंटे और बाघ एक्सप्रेस करीब तीन घंटे देर से पहुंची। इसके अलावा अप और डाउन दिशा की आधा दर्जन से अधिक अन्य ट्रेनें भी घंटों विलंब से चलीं। रेलखंड पर परिचालन प्रभावित होने के कारण ट्रेनों का समय लगातार बिगड़ता रहा। प्लेटफार्म पर बढ़ती रही यात्रियों की भीड़ ट्रेनों के लगातार विलंब होने से छपरा जंक्शन के प्लेटफार्मों पर यात्रियों की भीड़ बनी रही। जिन यात्रियों को निर्धारित समय पर ट्रेन पकड़कर आगे की यात्रा करनी थी, उन्हें घंटों प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ा।