छपरा में साइकिल चोरी की शिकायत लेकर पहुंचा छात्र, शिक्षक ने पूछा- चड्डी पहने हो? वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। सारण जिले के नगरा प्रखंड के तुजारपुर गांव स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल चोरी की शिकायत लेकर पहुंचे छात्र से शिक्षक के कथित आपत्तिजनक सवाल पूछने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि छात्र जब अपनी साइकिल चोरी की शिकायत लेकर शिक्षक के पास पहुंचा तो शिक्षक ने उससे पूछा कि चड्डी पहने हो? शिक्षक के इस कथित सवाल से छात्र असहज हो गया और उसने घर जाकर परिजनों को इसकी जानकारी दी।

छात्र की बात सुनकर भड़के अभिभावक छात्र के परिजनों को जब शिक्षक के कथित सवाल की जानकारी मिली तो वे विद्यालय पहुंचे और विरोध जताया। अभिभावकों ने कहा कि साइकिल चोरी जैसी शिकायत लेकर पहुंचे छात्र से इस तरह का सवाल पूछना उचित नहीं है। मामला सामने आने के बाद विद्यालय में भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई। ‘चड्डी’ वाले सवाल का वीडियो वायरल, शिक्षक माफी मांगते दिखे घटना से संबंधित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में शिक्षक अपनी कही बात को लेकर गलती स्वीकार करते और माफी मांगने की बात कहते नजर आ रहे हैं।

शिक्षक वीडियो नहीं बनाने का अनुरोध करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, प्रसारित वीडियो से घटना के पूरे संदर्भ की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। मामला गरमाया तो मुखिया पहुंचे स्कूल, छात्रों से ली जानकारी घटना की जानकारी मिलने पर तुजारपुर पंचायत के मुखिया अमित कुमार विद्यालय पहुंचे। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान छात्रों ने शिक्षक के व्यवहार के अलावा विद्यालय में पढ़ाई और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर भी शिकायतें रखीं। छात्रों ने पढ़ाई को लेकर भी लगाए आरोप, शिक्षकों पर सवाल छात्रों ने शिकायत की कि विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई नहीं होती है। उनका आरोप था कि शिक्षक कक्षा में बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय आपस में बातचीत करते रहते हैं। इसके बाद विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे।