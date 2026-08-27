छपरा सदर अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म, रोज भटक रहे 200 मरीज
छपरा सदर अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रतिदिन 150-200 मरीज निराश होकर लौट रहे हैं।
HighLights
छपरा सदर अस्पताल में एक सप्ताह से एआरवी उपलब्ध नहीं।
प्रतिदिन 150-200 मरीज बिना वैक्सीन के लौट रहे।
दूरदराज के मरीजों को हो रही भारी परेशानी।
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण के विभिन्न प्रखंडों से कुत्ता काटने के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) लगवाने सदर अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को इन दिनों निराश होकर लौटना पड़ रहा है। छपरा सदर अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से एआरवी उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन नहीं मिलने के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
खासकर दूरदराज के प्रखंडों से आने वाले मरीजों को अस्पताल पहुंचने के बाद इसकी जानकारी मिल रही है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च हो रहा है।
रोज पहुंच रहे 150 से 200 मरीज
अस्पताल सूत्रों के अनुसार प्रतिदिन करीब 150 से 200 मरीज कुत्ता काटने के बाद एआरवी लगवाने के लिए सदर अस्पताल पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे मरीज होते हैं, जिन्हें वैक्सीन की अनुपलब्धता की पहले से जानकारी नहीं रहती।
मरीज ओपीडी में निबंधन कराने के बाद कतार में लगते हैं। संबंधित विभाग में पहुंचने पर उन्हें एआरवी नहीं होने की जानकारी दी जाती है। इसके बाद उन्हें बिना वैक्सीन लिए ही वापस लौटना पड़ रहा है।
नोटिस लगा, फिर भी नहीं मिल रही जानकारी
अस्पताल प्रबंधन की ओर से एआरवी उपलब्ध नहीं होने की सूचना संबंधित स्थान पर नोटिस के माध्यम से दी गई है। हालांकि, प्रखंडों से आने वाले कई मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में उन्हें आने-जाने की परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वैक्सीन नहीं मिलने से मरीजों और उनके स्वजनों में नाराजगी भी देखी जा रही है।
वैक्सीन जल्द आपूर्ति का दावा
इस संबंध में डीपीएम अरविंद कुमार ने बताया कि एआरवी की कमी की जानकारी संबंधित पदाधिकारी को दी गई है। जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध करा ली जाएगी। कुत्ते के काटने के बाद समय पर उपचार जरूरी होता है। ऐसे में एआरवी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होने से मरीजों की परेशानी बढ़ रही है।