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50 लाख के नोटिस से मची खलबली, छपरा में टावर पर चढ़ गया युवक, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

By Amritesh Kumar Edited By: vyas Chandra
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:16 PM (IST)

छपरा में 50 लाख के साइबर फ्रॉड नोटिस से परेशान एक युवक टावर पर चढ़ गया, खुद को निर्दोष बताकर ...और पढ़ें

टावर पर चढ़ा युवक और मोबाइल पर उससे बात करते पुलिस अधिकारी। जागरण

टावर पर चढ़ा युवक और मोबाइल पर उससे बात करते पुलिस अधिकारी। जागरण

HighLights

  1. युवक 50 लाख के साइबर फ्रॉड नोटिस से परेशान था।

  2. छपरा के तेलपा स्थित पावर हाउस टावर पर चढ़ा।

  3. पुलिस ने समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा, जांच जारी।

जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा के तेलपा में मंगलवार को साइबर फ्राड से जुड़े एक नोटिस ने एक युवक को इतना परेशान कर दिया कि वह पावर हाउस परिसर स्थित टावर पर चढ़ गया।

टावर पर पहुंचने के बाद युवक जान देने की बात कहने लगा। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझा-बुझाकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा।

युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के तेलपा निवासी शिवजी चौधरी के पुत्र भोला चौधरी के रूप में हुई है। बताया गया कि भोला को साइबर थाने की ओर से एक नोटिस मिला था।

इसमें उसके बैंक खाते से करीब 50 लाख रुपये के साइबर फ्राड से जुड़े लेनदेन का उल्लेख किया गया था। नोटिस देखने के बाद भोला काफी घबरा गया।

उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बैंक खाते से इतनी बड़ी रकम के लेनदेन का मामला कैसे सामने आया। इसी परेशानी में वह पावर हाउस स्थित टावर पर चढ़ गया और वहां से जान देने की बात कहने लगा।

साइबर फ्राड के नोटिस से घबराया युवक

पुलिस के अनुसार, साइबर थाने से जारी नोटिस में भोला के बैंक खाते से जुड़े करीब 50 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन का उल्लेख था। नोटिस मिलने के बाद से ही वह काफी तनाव में था।

मंगलवार को अचानक वह पावर हाउस परिसर पहुंचा और टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। कुछ ही देर में इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने युवक से बातचीत शुरू की और उसे नीचे उतरने के लिए समझाने लगे। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई।

'मैं निर्दोष हूं, मामले की हो निष्पक्ष जांच'

टावर पर मौजूद भोला लगातार खुद को निर्दोष बता रहा था। उसका कहना था कि उसके बैंक खाते से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उसने पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी रखते हुए कहा कि उसके साथ जो हुआ, वैसा किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए।

पुलिस अधिकारियों ने उसे भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। बैंक खाते से जुड़े लेनदेन और साइबर फ्राड के आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

पुलिस की ओर से काफी देर तक समझाने के बाद भोला टावर से नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।

बैंक खाते की जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद पावर हाउस परिसर में काफी देर तक लोगों की भीड़ लगी रही। पुलिस अब भोला के बैंक खाते से जुड़े लेनदेन और साइबर फ्राड के मामले की जांच कर रही है।

यह भी पता लगाया जा रहा है कि खाते से संबंधित संदिग्ध लेनदेन किस प्रकार हुआ और इसमें युवक की वास्तविक भूमिका क्या है।

पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है और मामले की जांच जारी है।